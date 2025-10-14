Студентка Губернского колледжа одержала победу на международном чемпионате в Белоруссии

Студентка третьего курса «Губернского колледжа» отделения Кинологии Мальцева Ксения и ее голландская овчарка Цера достойно представили городской округ Серпухов на международном Чемпионате категории CACIT «RED DOG» по рабочим качествам собак, который прошел в Республике Беларусь.

С 8 по 12 октября в задачи каждого участника входила демонстрация высокого уровня управляемости собаки проводником и эстетической гармонии. Судья международного класса Арнольд Киваго обратил внимание на выступление Ксении. Девушка заработала 99 баллов. Максимальный балл — 100.

Победу в престижных международных состязаниях одержала студентка из Серпухова Ксения, оказавшаяся самым молодым участником. Вместе с собакой ей удалось опередить многих опытных соперников из разных государств СНГ. Высший балл спортивная пара получила в сложнейшей дисциплине — норматив IBGH, посвященный послушанию животного. Администрация городского округа Серпухов направила студентке поздравления с блестящим результатом.

«Поздравляем Ксению и ее наставника Шишкову С.А. с заслуженной победой!» — отметили в администрации.

