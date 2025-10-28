Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками своей болью утраты мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале пронзительное видео в память о своем покойном супруге режиссере Тигране Кеосаяне. В монологе она поделилась личными воспоминаниями о совместной жизни.

Для передачи глубины своей утраты Симоньян обратилась к стихотворению Николая Асеева «Простые строки». В своем обращении она прочла отрывки из произведения: «Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. <…> Мы встретимся опять. <…> А пока немножко еще постыну без тебя в этом стылом доме».

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября, не приходя в сознание после глубокой комы. Ему было 59 лет.

Ранее врачи рассказали, есть ли шанс на полное выздоровление Симоньян.