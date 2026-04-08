Марий Эл уходит под воду: после разлива Малой Кокшаги и Рутки затопило сотни домов в Йошкар-Оле и окрестностях

Республику Марий Эл накрыл мощный паводок. Из берегов вышли сразу две реки — Малая Кокшага и Рутка, в результате чего сотни домов и приусадебных участков оказались в воде. Об этом пишет «Lenta.ru».

Сильнее всего от стихии пострадала столица региона Йошкар-Ола, где подтопило 142 дома. В поселке Куяр, который находится рядом с разлившейся Малой Кокшагой, затопило 51 строение. В Нольке вода пришла в 60 домов и на 110 участков, а в Трех Рутках — в четыре дома.

Спасатели предупреждают, что вода продолжает прибывать. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, который будет действовать до утра четверга, 9 апреля. Собственников подтопленных домов эвакуируют и переселяют в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось о том, что новая волна потопа в Дагестане привела к жертвам и подтоплению 2000 домов.