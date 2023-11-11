Мария Захарова прокомментировала заявление Борреля о победе России

Напомним, ранее Жозеп Боррель признал , что Вашингтон может сократить объем помощи Киеву. Поэтому европейский дипломат предупреждает страны ЕС в том, что им нужно готовиться к компенсации поддержки.

Также Боррель сделал довольно интересное заявление, когда упомянул кучу имеющихся проблем. Причем, Украина, по его словам, остается одной из них, поскольку скорой победы над Россией не ожидается. На сказанное отреагировала Мария Захарова, о чем также пишет RT.

На своей странице в социальных сетях она, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликовала новую запись. Там Захарова прокомментировала слова шефа европейской дипломатии.

Она как бы спрашивает Жозепа Борреля: «ЕС официально засчитал победу России?». К слову, в сравнение представитель МИД привела его же слова, сказанные в апреле прошлого года. Тогда европейский дипломат был уверен в том, что нужно одержать победу на поле боя.