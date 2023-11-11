Жозеп Боррель признал, что Вашингтон может сократить объем помощи Киеву

Жозеп Боррель является главой внешнеполитической службы Евросоюза. Он сообщил о возможном сокращении помощи Киеву со стороны Вашингтона. Таким образом, европейский дипломат предупреждает страны Евросоюза о том, что им нужно быть политически готовыми к тому, чтобы компенсировать эту поддержку.

Согласно его словам, государства в составе международного экономико-политического объединения должны «политически желать продолжать» оказывать поддержку украинскому государству.

Соответствующее заявление Боррель сделал в рамках Конгресса партии европейских социалистов. По его мнению, Украина остается одной из проблем, где скорой победы над Россией не ожидается.

А нескольким ранее Зеленский заявил, что Киев ждет политического решения от Евросовета в 2023 году. Также сообщалось, что 14-15 декабря состоится заседание Евросовета. Именно тогда станет известно о начале переговоров, касающихся дальнейшей судьбы Киева и Кишинева.