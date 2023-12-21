Мария Захарова вручила премии губернатора Подмосковья бойцам СВО и их семьям
Фото: [Александра Степанова]
Директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках торжественной церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» наградила бойцов СВО и членов их семей.
Так, премии вручили матери погибшего на СВО «Волонтера Подмосковья» Алексея Бехтера, волонтеру Денису Андрончику и добровольцу Илье Хахрикову.
«Наши бойцы, их матери, жены, сестры, дети доказывают своими поступками, что душа есть. Можно было отчаяться, обидеться на весь мир. А вы посмотрите — вяжут, собирают, ездят, желают Победы и ждут дома», - сказала Захарова.
Саксофонист Игорь Бутман вручил награды предпринимателям, которые активно участвовали в акции «Доброе дело». В их числе глава «Чистой линии» Армен Бениаминов, руководитель ГК «Биоэн» Олег Максимов, руководитель компании «Каравай СВ» Сергей Коноплев и гендиректор «Эстель Центр» Виталий Тарасов.
Также премии вручили председатель жюри конкурса Марина Юденич, скрипач Петр Лундстрем, Герои России Александр Белоглазов и Сергей Лысюк, народный артист России и почетный гражданин Подмосковья Никита Михалков, кардиохирург Лео Бокерия, актер Дмитрий Певцов.
«Сегодняшнее вручение премий — со слезами на глазах. Для всех нас, для нашей страны очень важно, что проходят такие мероприятия. Я с огромным уважением, любовью и признанием отношусь к тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных», - сказал Михалков.
Ранее о вручении премий сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.