Мария Захарова вручила премии губернатора Подмосковья бойцам СВО и их семьям

«Сегодняшнее вручение премий — со слезами на глазах. Для всех нас, для нашей страны очень важно, что проходят такие мероприятия. Я с огромным уважением, любовью и признанием отношусь к тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных», - сказал Михалков.