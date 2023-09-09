Марина Юденич: сообщения в соцсетях о нарушениях на выборах не подтвердились

Председатель Совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич рассказала о том, как отрабатывались сообщения о нарушениях на выборах главы Подмосковья.

«Мониторинговая группа откликается на любую информацию возможных нарушениях на избирательных участках. Сегодня мы отработали два таких сообщения: из Долгопрудного и Мытищ», — рассказала Юденич.

Первое сообщение Мониторинговая группа увидела в соцсетях еще утром. Избиратель из Долгопрудного написал пост о том, что печати на урнах повреждены. А уже ближе к обеду избиратель из Мытищ написал в соцсетях о том, что на его участке голосуют люди с московской, а не областной пропиской.

Члены Совета немедленно выехали на указанные участки, проверили сообщения о целостности печатей и о том, что бюллетени для голосования на выборах губернатора Московской области выдали москвичам. Они не подтвердились.

Юденич отметила, что сообщения были отработанных даже несмотря на то, что официальных заявлений в правоохранительные органы или в Совет по правам человека при губернаторе Подмосковья не поступали.

«Еще раз напомню, что первое, что нужно сделать, если вы заметили нарушения, или вам кажется, что ваши права как избирателя нарушены, — обратиться к членам участковой избирательной комиссии или в правоохранительные органы», — подытожила Юденич.

По ее словам, второй день голосования в Подмосковье прошел спокойно. Подмосковье посетил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. Он познакомился с подмосковной практикой отработки сообщений о нарушениях и тоже оценил отработанные сообщения просто как информационные.