Правозащитник Брод: электронное голосование востребовано и будет набирать обороты

Дистанционное электронное голосование уже востребовано у избирателей и будет набирать популярность, но при этом привычный формат выборов все равно сохранится. Об этом в ситуационном центре наблюдения за выборами в Одинцово заявил правозащитник, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Соцопросы показывают, что ДЭГ востребовано. Расширяется его география, для населения это удобно и безопасно», — сказал правозащитник.

Александр Брод добавил, что ЦИК России подходит к этому вопросу взвешенно: следит за тем, чтобы у регионов были возможности для онлайн-голосования, уделяет внимание информированию людей. Кроме того, он отметил грамотный подход подмосковных общественников к организации общественного контроля.

«В обращениях люди уточняют адреса, сколько дней могут проголосовать», — объяснил Александр Брод.

В Московской области проходит двенадцать избирательных кампаний. Сегодня второй день голосования. Население выбирает губернатора региона. Кроме того, в десяти городских округах проходят выборы в советы депутатов, а в Пушкинском выбирают депутата Мособлдумы по одномандатному округу № 17.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс рассказал о плюсах трехдневного голосования.