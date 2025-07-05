Марк Цукерберг, американский бизнесмен, миллиардер и владелец компании Meta, был удивлён, когда его не пустили в Белый дом. Он попытался пройти на закрытое мероприятие без приглашения. Об этом стало известно из сообщения телеканала NBC.

Как сообщает источник, накануне в резиденции президента США состоялось совещание, посвящённое обсуждению характеристик истребителя F-47. В ходе встречи обсуждались различные аспекты, связанные с этим военным самолётом. Однако в какой-то момент в кабинет президента неожиданно вошёл Цукерберг, хотя его, казалось бы, никто не звал туда.

У представителей власти сразу же появились вопросы. Поскольку у бизнесмена нет доступа к конфиденциальным данным, но он всё же присутствует на встрече, было решено не проводить тщательное расследование. В результате Цукерберга вежливо попросили покинуть Овальный кабинет..

В то же время газета The New York Post утверждает обратное. Согласно информации, опубликованной в издании, бизнесмен прибыл не по своей инициативе, а якобы по личному приглашению президента США Дональда Трампа. Однако сам глава американского государства пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, до скандала в Белом доме с Цукербергом, там несколько месяцев назад отличился глава киевского режима Владимир Зеленский. В ходе своего визита в Овальный кабинет он умудрился вступить в конфликт как с президентом США, так и с вице-президентом. Конфликт был настолько серьёзным, что дело дошло до повышения тона.

Ранее в США рассказали, как Цукерберг пытался добиться «взаимности» от Трампа.