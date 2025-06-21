Марочко: Армия РФ ведет активные бои сразу в 10 поселениях Сумской области

По информации, полученной от военного эксперта Андрея Марочко, российские военные проводят наступательные операции в районе десяти населенных пунктов Сумской области Украины. Они продвигаются в различных направлениях, о чем стало известно 20 июня. Об этом информирует ТАСС .

Согласно информации от Марочко, за прошедший период российские войска достигли значительных успехов на сумском направлении. В частности, по его словам, в активных боевых действиях участвуют до десяти населённых пунктов в этом районе.

«За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении — есть продвижение на разных участках местности», — отметил он.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 в Петербурге не исключил вероятность установления контроля над административным центром региона. Сумы остаются значимым городом, который контролирует доступ к северным территориям Украины и имеет довольно стратегическое значение как для Москвы, так и для Киева.

В связи с ухудшением обстановки президент Украины Владимир Зеленский 20 июня провел заседание Совета обороны, посвящённое вопросам безопасности в городе Сумы.