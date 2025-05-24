Андрей Марочко, специалист по военным вопросам, сообщил в беседе с ТАСС, что российские войска заняли населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который имеет стратегическое значение для Сумского направления.

Собеседник агентства напомнил, что именно отсюда Киев постоянно перебрасывал солдат ВСУ в Курскую область во время своего вторжения в российский регион и после его освобождения.

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — цитирует Марочко ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что за прошедшую неделю в ходе боевых действий в Сумской области Украины российские вооружённые силы на некоторых участках фронта отодвинули украинские войска от границы с Курской областью более чем на 10 километров.

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