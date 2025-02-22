Лишь незначительная часть территории Луганской народной республики (ЛНР) находится под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ходе спецоперации 22 февраля стало известно об освобождении Новолюбовки. По данным Министерства обороны Российской Федерации, российские военные нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Харькова ДНР, а также Серебрянского лесничества.

По словам Морочко, после освобождения Новолюбовки в регионе остались лишь два населённых пункта, которые удерживали силы противника. Это Белогоровка в Лисичанском округе и Петровское в под Сватово.

«Недавно Минобороны была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал Марочко.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.