Российская армия не берет в плен иностранных наемников, воюющих на стороне преступного киевского режима. Об этом в беседе с URA.RU сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Собеседник журналистов пояснил, что их ликвидация на месте укладывается в положения международного права, согласно которому любые иностранные наемники считаются обыкновенными военными преступниками.

«Даже согласно Женевским конвенциям, человек, который является наемником, не попадает под действие международного законодательства и является преступником. Наши военнослужащие руководствуются этим правилом. Такие лица, которые были обнаружены на поле боя, как правило, в плен не берутся и сразу ликвидируются», — отметил Марочко.

Что до нынешнего количества желающих повоевать на стороне ВСУ в зоне СВО, то их стало но порядок меньше. Уже не все верят украинской пропаганде и не желают пропасть без вести на поле боя.

«Количество тех же наемников, которые в начале были одурманены пропагандой, думали, что они приедут и будут безнаказанно убивать русских, уже значительно сократилось. Реальное положение вещей абсолютно иное», — заключил Марочко.

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