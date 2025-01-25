В районе населённого пункта Новоегоровка, который находится в Луганской Народной Республике, в данный момент происходят интенсивные боевые действия, информирует ТАСС со ссылкой на военного аналитика Андрея Марочко.

По его мнению, украинские войска усилили натиск в этом районе, атакуя сразу с нескольких сторон. Специалист отметил, что российские военные успешно осуществляют многоуровневую маневренную оборону в регионе, выполняя поставленные боевые задачи.

«В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная. Там сейчас противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления», — рассказал Марочко.

По информации от Марочко, они применяют стратегию создания «огневых ловушек», чтобы контролировать действия украинских военных. Это позволяет замедлить продвижение ВСУ на данном участке фронта.

В начале февраля 2023 года российские военные успешно освободили Новоегоровку. В настоящее время продолжается операция по зачистке территории от присутствия украинских вооруженных формирований.

Для полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевской оккупации российским войскам необходимо взять под контроль населенные пункты Петровское и Новолюбовка, а также вытеснить украинские бандформирования из Белогоровки.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.