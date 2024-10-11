В Курске девять военных из Украины арестовали за бои в регионе

По решению суда Курска были арестованы девять украинских военных, которые принимали участие в боях на территории области. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что подобная мера пресечения в отношении еще семи бойцов ВСУ была рассмотрена по ходатайству Главного военного следственного управления СК России. До этого также были арестованы два бойца из Украины.

ВСУ проникли на территорию Курской области в августе и до настоящего времени пока находятся там, где совершают различные преступления. Так, в городе Суджа украинцы удерживают мирных жителей в интернате, а в Малой Локне они расстреляли мужчину и троих детей. Разрушают военные и объекты, в том числе культурные. В частности, ими была обстреляна усадьба Барятинских.