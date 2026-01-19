Март и май подарят татарстанцам два дополнительных выходных в честь больших праздников

Согласно документу, Ураза-байрам будет отмечаться 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая. Оба дня объявлены нерабочими праздничными днями на территории региона. В текущем году эти праздники выпадают на будние дни: Ураза-байрам на пятницу, а Курбан-байрам на среду. В 2025 году Ураза-байрам пришелся на воскресенье, 30 марта, а Курбан-байрам — на пятницу, 6 июня. Согласно республиканскому законодательству, если праздник совпадает с выходным днем, дополнительный день отдыха не предоставляется.

Духовное управление мусульман Татарстана сформировало официальный календарь религиозных праздников на 2026 год еще в октябре 2025 года. Согласно этому календарю, священный месяц Рамадан, по окончании которого отмечается Ураза-байрам, начнется 19 февраля.

