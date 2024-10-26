«РВ»: российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР

Российские военные, по сути, практически полностью освободили от украинских боевиков ключевой населенный пункт Горняк на кураховском направлении в Донецкой народной республике, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Паблик выложил снимки, на которых в центре Горняка водружен российский триколор. Во взятии населенного пункта принимали участие бойцы наступающей на Курахово 114-й бригады.

«114 бригада из состава группировки войск, наступающей на Курахово, практически освободила город Горняк, подняв российский флаг прямо в центре», — передает telegram-канал.

По данным военкоров, сейчас завершается зачистка указанного населенного пункта. А перед этим российские военные прорвали важный рубеж ВСУ, войдя у Горняка в шахту № 42.

Сегодня также стало известно, что военнослужащие РФ освободили в ДНР населенный пункт Александрополь.