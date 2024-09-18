Mash: актера Любшина из фильма «Кин-дза-дза» экстренно госпитализировали в Москве

Известный российский актер Станислав Любшин, полюбившийся многим зрителям, был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, 91-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу с гипертоническим кризом. Прямо сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Помимо проблем с сердцем, у актера также отмечаются симптомы простуды (кашель, насморк и сильная слабость). Врачи предупреждают, что в ближайшее время ему может стать хуже.

Станислав Любшин получил широкую известность благодаря ярким ролям в советском кино. Особенно зрители запомнили его в образах Славы Костикова в картине «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в военном фильме «Щит и меч». Одной из последних значимых ролей Любшина стала роль дяди Вовы в культовой комедии «Кин-дза-дза». Все поклонники актера надеются на его скорейшее выздоровление.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев получил травму на сцене. Известно, что актер попытался выполнить акробатический трюк.