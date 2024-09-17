Дмитрий Нагиев получил травму на сцене

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал героем не только на сцене, но и в реальной жизни, когда во время спектакля получил травму, но, несмотря на это, довел представление до конца.

Инцидент произошел вечером в театре «Московский дворец молодежи», где 57-летний Нагиев исполнял главную роль в популярной постановке «Кыся». По информации из достоверных источников, во время одной из сцен актер выполнил акробатический элемент - кувырок, который завершился неудачно. В результате Дмитрий повредил ногу, что вызвало сильную боль. Об этом сообщает SHOT.

Несмотря на серьезный дискомфорт, Нагиев проявил невероятную силу воли и профессионализм, продолжив игру до конца первого акта. В антракте к артисту была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь, сделав обезболивающую инъекцию, и настоятельно рекомендовали госпитализацию. Однако Дмитрий, руководствуясь принципом «шоу должно продолжаться», отказался прервать спектакль и мужественно отыграл второй акт.

Лишь после завершения представления Нагиев согласился обратиться за медицинской помощью для более тщательного обследования и лечения полученной травмы.

Примечательно, что, несмотря на произошедшее, ближайшие спектакли с участием Дмитрия Нагиева не были отменены. По всей видимости, артист намерен продолжать работу.

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