Mash: актрисе Немоляевой стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино»

У актрисы Светланы Немоляевой внезапно ухудшилось самочувствие. Это произошло во время съемок ремейка фильма «Буратино», где она играет роль черепахи Тортиллы. О данном происшествии сообщил телеграм-канал Mash.

У Немоляевой резко закружилась голова, а также подскочило давление. Она чуть было не потеряла сознание. Съемочной группе пришлось вызвать медиков на помощь. Те осмотрели ее, дали необходимые препараты и посоветовали обратиться в поликлинику для квалифицированного обследования. В итоге съемки возобновились всего через час после того, как были приостановлены.

Сама актриса чуть позже подтвердила журналистам это происшествие. По ее словам, причиной плохого самочувствия стала мерцательная аритмия.

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