Mash: боец поп-ММА Неретин больше суток избивал в закрытой квартире свою девушку

Боец поп-ММА Роман Неретин более суток жестоко избивал и удерживал свою девушку в московской квартире, сообщает Mash.

По словам пострадавшей, Неретин использовал средства для маскировки синяков, чтобы скрыть следы от побоев. Асель призналась, что рассталась с Неретиным давно, однако он продолжал настаивать на восстановлении отношений, извиняясь и проявляя настойчивость. В итоге девушка решила дать ему второй шанс, и пара съехалась. Однако всего через несколько дней совместной жизни начались «злоупотребления» с его стороны.

Асель рассказала, что Неретин унижал ее, провоцировал и утверждал, что она хочет забрать его квартиру в Кожухове. Когда девушка не выдержала и попыталась уйти, Роман набросился на нее.

В течение более суток Неретин избивал Асель руками и ногами. 6 октября ей удалось вырваться и обратиться в полицию, где она зафиксировала побои и подала заявление. В настоящее время Неретин находится в розыске.

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