Москвичка растерялась, увидев состояние квартиры, арендованной экс-бойцом ММА Вагабовым

Жительница Москвы пришла в недоумение после того, как увидела состояние квартиры, которую арендовал боец поп-ММА Ислам Вагабов. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Женщина рассказала, что сдавала свою квартиру через риелторское агентство. Риелторы пообещали заселить спокойную семейную пару без детей и животных. Однако после того, как москвичка пришла в жилище проверить его состояние, ужаснулась — мебель и стены был повреждены, а на входной двери оказалась трещина.

На кадрах видно, что бытовая техника и кровать находятся в ненадлежащем состоянии. На холодильнике видны вмятины, а кровать в спальне сломана — матрас помят, на нем также видны какие-то следы.

Как позже выяснилось, квартиру арендовал экс-боец «Хардкора» Ислам Вагабов, ранее имевший судимость за избиение, повлекшее смерть.

Теперь женщина намерена разобраться, почему вместо тихой семейной пары в ее квартире проживал спортсмен, испортивший ремонт и мебель.

Ранее сообщалось, что в Москве бойца ММА Магомеда Исмаилова оштрафовали за возбуждение ненависти к полицейским.