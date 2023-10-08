Mash: боевики ХАМАС похитили двух россиянок, приехавших в Израиль на музыкальный фестиваль

Россиянки с фамилиями Прудникова и Пильник были похищены среди прочих бойцами военного крыла палестинского движения ХАМАС во время вчерашнего налета на территорию Израиля, сопредельную с сектором Газа, передает Mash.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. Число жертв и погибших к настоящей минуте идет на сотни человек с обеих сторон.

«Среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник», - приводится в публикации Mash.

Согласно полученной от источников в Израиле информации, обе россиянки приехали в Израиль на фестиваль электронной музыки Nature Party, проходивший недалеко от города Офаким.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» фактически открыла второй фронт, прийдя на помощь ХАМАС.