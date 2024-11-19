Mash: частники начали массово распродавать АЗС в Дагестане и Чечне после взрывов на заправках

После недавних взрывов на автозаправках в Дагестане и Чечне владельцы начали активно продавать свои АЗС. За несколько месяцев количество предложений увеличилось на 300% из-за усиленных проверок. Бывшие владельцы топлива уверены, что не смогут соответствовать новым требованиям, и стремятся избавиться от своего бизнеса, сообщил Mash.

Сегодня средняя стоимость несетевой АЗС составляет около 12 миллионов рублей. Это шанс для нового владельца начать прибыльное предприятие, однако ему придется инвестировать средства для соответствия новым условиям контроля.

Как рассказали местные предприниматели, за последнее время каждое посещение проверяющих выявляет в среднем семь нарушений по безопасности.

Наиболее распространенные проблемы — устаревшее оборудование и недостатки в противопожарных системах, а также некачественные условия хранения и транспортировки топлива.

Сообщается о временном закрытии станций, что приводит к серьезным убыткам, а также к введению штрафов. Глава Дагестана Меликов озвучил данные последней проверки — 17 тысяч нарушений.

Предприниматели устали от постоянных проблем, поэтому закрывают и реализуют свой бизнес, продавая до 12 станций в Дагестане и около семи в Чечне. С августа 2023 года на АЗС республик произошло три взрыва, унесших жизни 50 человек.

Ранее сообщалось, что сеть автомобильных заправочных станций (АЗС) начала работать на территории логистических центров компании Wildberries & Russ.