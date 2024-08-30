Mash: число погибших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до четырех

Число погибших в результате обстрела украинскими боевиками Белгорода выросло до четырех человек, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, число погибших белгородцев после обстрела ВСУ выросло до четырех, а пострадавших — до 12.

Предположительно, ВСУ обстреляли Белгород и область из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Ранее сообщалось, что при обстреле Белгорода пострадали семеро человек, а погиб — один.