Mash: депутаты Госдумы отказываются ездить на новой Lada Aura, боясь вспотеть при поездке

Депутаты Госдумы пожаловались на новинку отечественного автопрома, автомобиль Lada Aura, что должен поступить в розницу уже в предстоящем ноябре. Как известно, парламентариев настоятельно принуждают пересесть на эти автомобили. Однако, как передает Mash, в машине отсутствуют задние воздуховоды, что приводит к риску сильно вспотеть. Особенно при работе печки.

В результате, как стало известно журналистам, депутаты наотрез отказываются ездить в этом автомобиле. Доходит до того, что некоторые даже согласны ходить пешком. Только бы не пользоваться Lada Aura.

«Российские чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura. Причина — отсутствие задних воздуховодов. <…> Плюсом — удлиненную заднюю дверь не открыть на плотной парковке Госдумы», — передает telegram-канал.

Ранее мы писали, что президент Владимир Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura, которую он совершил летом этого года, и похвалил автомобиль. Глава государства тестировал Lada Aura во время открытия участка трассы М-11 в Тверской области в июле, после чего сообщил, что машина хорошая и комфортная.