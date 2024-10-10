Путин похвалил Lada Aura

Владимир Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura, которую он совершил летом этого года, и похвалил автомобиль. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, 10 октября.

По данным издания, Путин похвалил это автомобиль во время запуска новых промобъектов в российских регионах, отметив, что он «катался на машинке не так давно». Президент заявил: машина ему понравилась, управляется она хорошо, а двигатель стоит мощный. В целом, машина является очень современной и удобной, резюмировал глава государства.

Напомним, что Путин тестировал Lada Aura во время открытия участка трассы М-11 в Тверской области в июле, после чего сообщил, что машина хорошая и комфортная.

Напомним, ранее стали известны характеристики и стоимость новой премиальной Lada Aura.