В Курской области оценили затраты на восстановление после вторжения ВСУ

На восстановление территорий Курской области от вторжения украинской области уйдет более 700 млрд руб. Такой прогноз выдал глава этого региона Алексей Смирнов. Его слова привел ТАСС.

На реконструкцию тех объектов, которые пострадали от огня артиллерии, ударов беспилотников и боевых действий в целом, уйдет порядка 118 млрд руб.

«С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области - более 700 млрд», — указал Смирнов во время оперативного совещания.

Ранее главком ВСУ Сырский высказался о целях украинского вторжения в Курскую область. По его утверждению, они имеют стратегическое значение, поскольку отвлекают ВС РФ от других направлений. России приходится бросать свои войска на купирование угрозы вместо их задействования на территории Донецкой народной республики.