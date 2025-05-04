Mash: из взорвавшейся квартиры спасли девочку — ей единственной удалось выжить
Очевидцы взрыва в Москве рассказали ужасающие подробности произошедшего
Фото: [Медиасток.рф]
В результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы, который произошел сегодня вечером, сотрудники экстренных служб смогли спасти девочку. Она оказалась единственной выжившей. Об этом сообщает Mash со ссылкой на свидетелей происшествия.
По имеющимся данным, ребенок оказался в ловушке — двери были выбиты, и выйти не представлялось возможным. Девочку спасли соседи, живущие на нижних этажах.
«Очевидцы рассказали Mash: хозяйку квартиры завалило бетонной плитой — женщину пытался спасти обгоревший сосед „в одних трусах“, но не смог, так как ногу зажало. Она погибла», — приводится в публикации.
По словам соседки, на нее буквально обрушилась межкомнатная дверь, а на лестничной площадке она увидела разбитые входные двери с фрагментами бетона и повреждённый лифт. Все службы прибыли максимально оперативно — буквально в течение пяти минут.
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