Бывший чемпион UFC Петр Ян ударил в печень журналиста из Китая

Удар был заранее обговорен с представителем СМИ, который таким рискованным образом решил проверить силу удара нашего бойца.

В грядущую субботу в китайском Макао Ян померится силами с бразильцем Дейвесеном Фигередо. Последний раз российский боец выходил в октагон в марте 2024 года и победил китайца Сун Ядуна. В активе Яна 17 побед и пять поражений в ММА. Он находится на третьей строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.

Что касается его будущего соперника, то бразилец Фигередо дважды был чемпионом UFC и имеет в активе 24 победы, три поражения и одну ничью.

Ранее сообщалось о том, что блогер-боксер Джек Пол после победы над легендарным Майком Тансоном решил не останавливаться на достигнутом и бросил вызов знаменитому чемпиону UFC Конору Макгрегору.