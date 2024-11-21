Бывший чемпион UFC Петр Ян ударил в печень журналиста из Китая
Фото: [pxhere.com]
Бывший чемпион UFC Петр Ян ударил китайского журналиста по печени. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.
Удар был заранее обговорен с представителем СМИ, который таким рискованным образом решил проверить силу удара нашего бойца.
В грядущую субботу в китайском Макао Ян померится силами с бразильцем Дейвесеном Фигередо. Последний раз российский боец выходил в октагон в марте 2024 года и победил китайца Сун Ядуна. В активе Яна 17 побед и пять поражений в ММА. Он находится на третьей строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.
Что касается его будущего соперника, то бразилец Фигередо дважды был чемпионом UFC и имеет в активе 24 победы, три поражения и одну ничью.
Ранее сообщалось о том, что блогер-боксер Джек Пол после победы над легендарным Майком Тансоном решил не останавливаться на достигнутом и бросил вызов знаменитому чемпиону UFC Конору Макгрегору.