Mash: москвичка впала в кому после 20 крепких шотов в баре «Руки Вверх!»
Mash: в Москве девушка впала в кому после того, как решила «забыться» в баре
Фото: [freepik.com]
В Москве 24-летняя девушка решила «забыться» в местном баре и впала в кому, сообщил Mash.
По информации источника, москвичка проводила вечер в баре «Руки Вверх!» после расставания с парнем. Там она выпила два десятка шотов, после чего потеряла сознание и так и не пришла в него.
Девушку забрали в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. За ее жизнь борются врачи.
Отмечается, что инцидент произошел в заведении, расположенном на Тверской. Именно в баре лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова москвичка выпивала все подряд — начиная с водки, заканчивая пивом.
По данным Mash, после инцидента с девушкой руководство бара ввело лимит на количество алкоголя одному посетителю.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли мертвым актера сериала Юрия Пономаренко. Отмечалось, что мужчина упал в собственной квартире, ударился затылком и умер.