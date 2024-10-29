Mash: москвичка впала в кому после 20 крепких шотов в баре «Руки Вверх!»

В Москве 24-летняя девушка решила «забыться» в местном баре и впала в кому, сообщил Mash.

По информации источника, москвичка проводила вечер в баре «Руки Вверх!» после расставания с парнем. Там она выпила два десятка шотов, после чего потеряла сознание и так и не пришла в него.

Девушку забрали в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. За ее жизнь борются врачи.

Отмечается, что инцидент произошел в заведении, расположенном на Тверской. Именно в баре лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова москвичка выпивала все подряд — начиная с водки, заканчивая пивом.

По данным Mash, после инцидента с девушкой руководство бара ввело лимит на количество алкоголя одному посетителю.

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