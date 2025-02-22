На Украине начали отключать терминалы Starlink из-за того, что военнослужащие ВСУ проявляют интерес к просмотру порнографических материалов. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Mash.

Сообщается, что бойцы российской армии, которые захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины, обнаружили в нём заблокированные устройства. На этих устройствах было обнаружено большое количество материалов порнографического характера.

Согласно информации, полученной от Mash, солдаты ВСУ использовали VPN для обхода защиты устройств и просматривали видеоматериалы до тех пор, пока их не забанили.

Для Вооружённых сил Украины система глобального интернета, разработанная Илоном Маском, играет ключевую роль на передовой. Без неё украинские военные не смогут эффективно выполнять боевые задачи. В настоящее время на линии соприкосновения у ВСУ развернуты несколько сотен терминалов Starlink.

Напомним, накануне переговорщики президента США Дональда Трампа пригрозили отключить системы спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Владимира Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что американский бизнесмен Илон Маск для достижения скорейшего мира на Украине может отдать распоряжение о лишении ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.