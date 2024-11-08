Mash: Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму

Почти 49 млн рублей потребовал взыскать Никита Михалков с Украины за бесхозяйственность в Крыму. Об этом пишет телеграм-канал MASH, ссылаясь на обращение от Алуштинского санатория в крымский Арбитражный суд.

По данным журналистов, этот санаторий был передан «Союзу кинематографистов России» еще в 2016 году, и этот союз возглавляет Никита Михалков. Был подготовлен соответствующий иск в отношении украинских чиновников на сумму в 49 млн рублей.

Основной проблемой истцы называют то, что в указанном районе была сильно загрязнена вода. Виноваты в этом, по мнению обратившихся в суд, именно украинские чиновники: они никак не заботились об экологии и природе Крыма.

Недавно стало известно, что Дональда Трампа убрали с сайта «Миротворец», куда ранее включили за слова о Крыме.