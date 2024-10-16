Mash: подозреваемый в подрыве машины в Москве повел силовиков по ложному следу

Подозреваемый в покушении на своего бизнес-партнера мужчина попытался ввести силовиков в заблуждение, чтобы отвести от себя подозрения, пишет Mash.

По информации источника, сразу после взрыва правоохранительные органы связались с Виталием (подозреваемый. — Прим. ред.). Он обманул их, заявив, что находится в шоке и только что услышал о происшествии из новостей.

Кроме того, он предложил свою версию событий: якобы в одном из ресторанов повара устроили бунт из-за невыплаты зарплат и именно они могут быть замешаны в покушении.

Тем не менее вечером Виталий был задержан в Бибирево, у него дома обнаружили внушительный арсенал оружия. Как позже выяснили сотрудники правоохранительных органов, ранее мужчина служил в белорусском спецназе. Во время задержания он заявил, что не понимает, за что его арестовали.

По данным SHOT, в последнее время 50-летний Виталий совместно с Виктором открывал бары в Москве. Для достижения своих целей он собирался отобрать доли у партнера.

Задержанный Виталий являлся совладельцем более десяти заведений в столице. В своих социальных сетях он упоминал, что служил в военной части в Минске. Однако его доли в бизнесе были небольшими — в основном по 5%. По одной из версий, бизнесмен стремился к большему, а также имел сложности в отношениях с партнером.

По предварительным данным, причиной покушения стали разногласия в бизнесе. Пострадавшие — Виктор и его сын — находятся в больнице с осколочными ранениями. У предпринимателя диагностировали частичную ампутация руки и множественные переломы.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый в покушении на предпринимателя может являться украинским налогоплательщиком.