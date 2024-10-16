РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве может платить налоги на Украине

Мужчина, который подозревается в организации подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, может быть украинским налогоплательщиком. Такой информацией с РИА Новости поделился осведомленный источник.

Собеседник агентства отметил, что задержанный Виталий Слободяник, по предварительной информации, занесен в государственный реестр физических лиц на Украине (ДРФО).

ДРФО создан для единого государственного учета физических лиц, которые обязаны платить налоги и другие обязательные платежи. Каждому такому лицу присваивается десятизначный идентификационный номер.

Напомним, 15 октября на Профсоюзной улице в Москве сдетонировало самодельное взрывное устройство, установленное на китайский внедорожник. Пострадали три человека — двое мужчин и ребенок. Столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Предварительная причина взрыва — месть за предпринимательскую деятельность мужчины, чье авто было подорвано.

Вечером во вторник, 15 октября, полиция задержала подозреваемого в организации подрыва. Им оказался бизнес-партнер пострадавшего. Также у задержанного при обысках нашли дома схрон с оружием.

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