Mash: несколько подростков госпитализированы из московского клуба Contact с наркотическим «передозом»

Нескольких несовершеннолетних посетителей московского клуба Contact были экстренно госпитализированы приехавшими медиками скорой помощи. Как передает Mash со ссылкой на очевидцев инцидента, всем подросткам поставлен предварительный диагноз — передозировка наркотическими веществами.

В настоящее время в ночном клубе работает полиция и медики. Происходившая там вечеринка приостановлена.

«Помимо этого в клубе сломался лифт, люди заблокированы на втором этаже. Детей держат внутри два часа. Все сидят на полу. Все жалуются на духоту в зале — говорят, нечем дышать. Некоторых тошнит. Им предоставили ведра.Из здания никого не выпускают», — приводжится в публикации.

Ранее сообщалось, что силовики провели ряд рейдов по ночным клубам Москвы и Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 30 ноября. Облавы продолжились и сегодня. Напомним, накануне Baza выложила видео ночного визита ОМОН в один из московских клубов.