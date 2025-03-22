Mash: предположительно, ВСУ атаковали ростовский ЖК дронами типа «Лютый»

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому комплексу в Ростове-на-Дону с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». В результате попадания дрона в здание осколки, охваченные огнем, упали на проезжую часть и припаркованные машины. Об этом в своей публикации передает Телеграм-канал Mash.

По информации, беспилотные летательные аппараты данного типа способны преодолевать расстояния до 1000 километров и могут быть оснащены до 50 килограммов взрывчатых веществ.

Кроме того, стало известно, что в результате вражеского обстрела как минимум семь окон были повреждены осколками. По сообщению властей, два человека получили ранения и были госпитализированы. Еще одной женщине потребовалась помощь медиков из-за сильного нервного потрясения.

Также некоторые паблики передают, что атаковавший ростовскую многоэтажку вражеский дрон был начинен металлическими фрагментами для большего радиуса поражения.

Ранее сообщалось о попадании украинского дрона по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону. В настоящее время над Ростовом ПВО поражает цели, предварительно, сбит украинский БПЛА.