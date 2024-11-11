Россияне с застрявшего лайнера Spectrum of the Seas добрались до аэропорта Шанхая

Группа российских граждан, которая ранее прибыла в Шанхай на круизном лайнере Spectrum of the Seas, задержавшемся в Японии по техническим причинам, в понедельник, 11 ноября, успешно добралась до аэропорта. Оттуда они направятся в Россию, как сообщило РИА Новости со ссылкой на одну из пассажирок.

Лайнер оказался в международном круизном порту Усун, расположенном в районе Баошань в Шанхае, в понедельник утром, 11 ноября, по местному времени.

После прибытия в город часть россиян направилась в международный аэропорт Пудун, откуда в 11:45 (5:45 мск) отправится рейс «Аэрофлота» в Москву, или рейс China Eastern Airlines в 11:40 (5:40 мск). Другие туристы, как сообщила одна из пассажирок, вылетят в следующие дни, для них туроператор забронировал отель.

В 8:00 (3:00 мск) первая группа российских туристов начала покидать судно. По словам пассажиров, они сразу же отправятся в аэропорт. Некоторым стало не по себе из-за возможной задержки на рейсы в 11:40 и 11:45. По их информации, большинство российских туристов отправятся домой 12 ноября.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер, на котором застряли сотни россиян, отправился в путь после ремонта.