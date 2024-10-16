Mash: семья погибших в Охотском море мужчин винит в их смерти госструктуры

Семья Ильи и Сергея Пичугиных, которые погибли в Охотском море, не обвиняет Михаила, сумевшего выжить. Родные считают, что причиной трагедии стали государственные структуры, не выполняющие свои обязанности должным образом, сообщил Mash.

Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей не раз обращались в МЧС и прокуратуру, настойчиво прося продолжить поисковые работы. Однако им всякий раз отвечали, что нет финансирования для дорогостоящих вертолетов, утверждая, что каждый вылет стоит миллионы рублей.

Пичугины были вынуждены самостоятельно искать родных, объезжая берега Хабаровска и Сахалина, а также нанимая людей для поиска. Несколько раз спасательные службы использовали вертолет, но отказывались взять с собой Наталью и Сергея. По словам семьи, если бы им разрешили участвовать в поисковой операции, они могли бы заметить своих близких.

Сотрудники МЧС постоянно утверждали, что в обширном море трудно обнаружить маленькую лодку, поэтому поисковые работы лишены смысла.

Ранее сообщалось, что выжившего Михаила Пичугина, два месяца дрейфовавшего на лодке в Охотском море, поместили в противошоковую палату.