Мужчину, два месяца дрейфовавшего на лодке в Охотском море, поместили в противошоковую палату

Михаил Пичугин, проведший два месяца в дрейфе на лодке в Охотском море с телами своего брата и племянника, был помещен в противошоковую палату магаданской больницы, сообщил Mash.

По данным медиков, его состояние стабильно тяжелое, он останется в реанимации на ближайшее время.

В первую очередь ему проведут комплексное обследование: проверят сосуды грудной клетки, сделают ЭКГ и соберут все необходимые анализы. После этого с пациентом начнет работу медицинский психолог.

46-летний Михаил страдает от обезвоживания и истощения — за два месяца он похудел на 50 кг.

К сожалению, он не смог рассказать специалистам о событиях, предшествующих их пропаже. Согласно одной из версий, его 15-летний племянник скончался первым от переохлаждения и обезвоживания, затем его брат. Их запасов еды и воды было на две недели, но Михаилу удалось продержаться без пресной воды целых 67 дней.

Ранее сообщалось, что пропавший в Охотском море катамаран с россиянами нашли благодаря их семьям.