Mash сообщил о смерти последнего главы комсомола СССР Владимира Зюкина

В Москве ушел из жизни последний глава Коммунистического союза молодежи СССР (комсомола) Владимир Зюкин, передает Mash со ссылкой на его окружение.

Сообщается, что в последнее время Зюкин, который все последние годы занимался бизнесом, сильно болел. Предпринимателю было 70 лет.

«Мужчина долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике», — приводится в публикации.

Про Зюкина известно, что он в свое время после распада СССР и упразднения Комсомола провозгласил одним из лозунгов приход комсомольцев в бизнес. Среди бывших «комсорговцев» были такие воротилы отечественного крупного бизнеса, как скончавшийся в Великобритании Борис Березовский, Сергей Лисовский, Михаил Фридман, а также иноагент Михаил Ходорковский.

Ранее стало известно, что умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, игравший в «Молодой гвардии».