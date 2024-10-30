«Все неплохо»: жена Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния ее супруга

Жена российского актера Василия Ливанова прокомментировала информацию об ухудшении состояния супруга. В комментарии телеканалу «360» она заявила , что артист сейчас восстанавливается.

«Все неплохо», — отметила Елена.

По ее словам, состояние здоровья мужа соответствуют его возрасту, а также последствиям недавно перенесенного заболевания.

30 октября SHOT сообщил, что состояние 89-летнего Ливанова ухудшилось. Отмечалось, что врачи пытаются предотвратить у актера паралич. Кроме того, источник сообщал, что артист испытывает трудности с передвижением, а также плохо говорит.

3 октября Ливанова доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии с подозрениями на инсульт. В медицинском учреждении актера поместили в реанимацию отделения неврологии. 15 октября стало известно, что актера выписали.

Ливанов Получил широкую известность благодаря созданию экранного образа Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссером которого выступил Игорь Масленников. В 2006 году за этот вклад актер получил почетное членство ордена Британской империи.

Ранее сообщалось, что звезду «Интернов» Александра Ильина, сыгравшего в сериале роль Семена Лобанова, экстренно прооперировали в Москве.