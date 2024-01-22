Среди устраненных в Харькове наемников оказались сын генерала и потомственный военный из Франции. Об этом сообщает канал Mash.

Точный удар российской армии ликвидировал 60 французских наемников, выступавших на стороне ВСУ. По данным новостных каналов, в пункте временного пребывания в момент удара находился Сабастьен Клод Реми Бенар, проходивший службу в бывшем колониальном пехотном полку Марокко. Известно, что подразделение, в котором он служил, вооружено теми самыми танками AMX-10RC, аналогичными тем, которые Франция передала Украине.

Сообщается, что француз приехал на Украину в 2022 году, он пытался вступить в украинскую армию, но его не устроила предложенная должность, потому он вернулся на родину. Через год он снова отправился на Украину и на этот раз вступил в 5-ю штурмовую бригаду. Летом 2023 года он даже спас своего раненого земляка, выступавшего с заявлениями о провале контрнаступления.

Вместе с Банаром убит и его напарник - Алексис Дрион, оказавшийся сыном Фредерика Дриона. Отец француза является бригадным генералом армии Франции. Дрион-младший вступил в ряды украинской армии в прошлом году, он служил во 2-м батальоне Международного легиона.

Французские волонтеры озвучили российским СМИ список погибших в Харькове французских боевиков. Пока известны только 13 имен.