СМИ узнали, кто на самом деле Полина Корнеева, опознавшая Старовойта

Как известно, тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта, найденное с огнестрельным ранением, было опознано его помощницей Полиной Корнеевой. Она была в бежевом летнем костюме и оказалась единственной из близких Старовойта, кто смог оперативно прибыть на место и идентифицировать тело бывшего губернатора Курской области.

Как передает Mash со ссылкой на источники в окружении Старовойта, Полина была еще и его возлюбленной и у них были отношения.

В 2021 году Старовойт расторгнул брак с супругой, у них есть двое общих детей. По крайней мере течение последнего года он состоял в отношениях с Полиной, которая является выпускницей местного медицинского университета. После ухода с государственной службы Старовойт переехал вместе с Полиной из Курской области.

В Курской области Полину называли первой дамой Курска.

В Москве девушка ездила на недорогой KIA, но довольно часто ее замечали в люксовых магазинах одежды, куда она ходила со своей мамой, которую перевезла из Курска в столицу.

Напомним, что в понедельник, 7 июля, в Одинцовском районе Московской области обнаружили тело Романа Старовойта — бывшего министра транспорта Российской Федерации и экс-губернатора Курской области. Тело было найдено в электромобиле, который находился на парковке у парка имени Малевича. По предварительной версии следствия, политик совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что экс-министра транспорта Старовойта сдали бывшие подчиненные.