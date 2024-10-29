Mash: цирковая пантера набросилась на трехлетнего мальчика в Иркутской области

Цирковая пантера чуть не растерзала мальчика трех годов от роду во время посещения цирка во время, когда не было представления. Инцидент, который чуть не закончился трагедией, произошел в Ангарске Иркутской области, передает Mash.

Согласно предварительной информации, отец ребенка договорился с администрацией цирка «Дикий драйв» и накануне вечером привел туда своего маленького ребенка. Идея сделать несколько фотоснимков с дикими животными чуть не стоила жизни малышу. Во время фотосессии пантера повела себя агрессивно и набросилась на мальчика.

«В момент, когда сын находился на руках отца и они делали фотографию с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьезные травмы», — приводится в публикации.

Пострадавший ребенок был сразу же госпитализирован с рваными ранами головы. Сейчас он в больнице под присмотром медиков. Его жизнь вне опасности.

Произошедшим уже заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета России. В настоящее время по факту нападения дикого животного на ребенка проводится проверка. Что с пантерой — информации не приводится. Известно, что ближайшее цирковое выступление должно состояться на 2 ноября.

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