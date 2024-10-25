Под Тулой женщину загрызла стая бродячих собак

В Тульской области в городе Кимовск обнаружили тело женщины, которую, предположительно, загрызли бродячие собаки, проинформировала в своем официальном аккаунте в соцсетях пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что по факту произошедшего уже начато уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности. Надзорное ведомство намерено привлечь к ответственности отвечающих за отлов бродячих животных лиц.

«Тело женщины нашли в городе Кимовске в Тульской области. По предварительным данным женщину покусали безнадзорные собаки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Межрайонной прокуратурой инициирована проверка надлежащего исполнения организациями и уполномоченными органами регламентирующего порядок отлова безнадзорных животных законодательства.

Местные СМИ также подтверждают произошедшее. Сообщается, что погибшую женщину нашли на улице Драгушина.

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