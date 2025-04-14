Mash: в Канске многодетная мать лишила жизни своих сыновей и дочь
Mash: многодетная мать убила трех детей в Канске — четвертый ребенок смог выжить
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В Красноярском крае 29-летняя женщина убила своих детей, сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в Канске.
По информации источника, россиянка убила собственных детей топором. Жизни лишились четырехлетняя дочь, восьмилетний и семимесячный сыновья. Четвертому ребенку — семилетнему мальчику, удалось выжить. На момент трагедии он находился у бабушки.
По предварительным данным, после совершения преступления женщина пришла за своим старшим сыном к родителям. Там она и созналась в случившемся. Вскоре отец женщины отправился в дом дочери и обнаружил там тела внуков. Он немедленно вызвал полицию.
Женщину задержали по подозрению в убийстве. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Что стало причиной такого зверского поступка, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Казани мать лишила жизни своего пятилетнего сына.