Mash: в Канске многодетная мать лишила жизни своих сыновей и дочь

В Красноярском крае 29-летняя женщина убила своих детей, сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в Канске.

По информации источника, россиянка убила собственных детей топором. Жизни лишились четырехлетняя дочь, восьмилетний и семимесячный сыновья. Четвертому ребенку — семилетнему мальчику, удалось выжить. На момент трагедии он находился у бабушки.

По предварительным данным, после совершения преступления женщина пришла за своим старшим сыном к родителям. Там она и созналась в случившемся. Вскоре отец женщины отправился в дом дочери и обнаружил там тела внуков. Он немедленно вызвал полицию.

Женщину задержали по подозрению в убийстве. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Что стало причиной такого зверского поступка, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Казани мать лишила жизни своего пятилетнего сына.