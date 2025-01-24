Mash: ВСУ атаковали завод «Кремний» в Брянске

БПЛА Вооруженных сил Украины пытаются нанести удар по заводу «Кремний» в Брянске и нефтеперерабатывающему предприятию в Энгельсе, что в Саратовской области. По данным источника, в Брянске обломки сбитого беспилотника упали в непосредственной близости от производственных мощностей.

В городе Энгельсе, расположенном в Саратовской области, произошла ночная атака с воздуха. Очевидцы сообщили, что слышали порядка семи взрывов в небе.

В атаке, предположительно, были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый» и дроны-камикадзе «Бобер» длиной 2,5 м.

В Татарстане в настоящее время властями объявлена угроза атаки беспилотников.

Напомним, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский в 00:22 по московскому времени в ночь на пятницу, 24 января, временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки ВСУ с воздуха. Чуть позже те же меры были приняты в аэропорту Внуково.

Спустя несколько часов все ограничения были сняты, аэрогавани Москвы работают в штатном режиме.