Mash выложил видео массовой автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве ранним утром в субботу, 14 декабря, произошло массовое ДТП, проинформировал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Согласно представленной информации, на трассе столкнулись сразу несколько автомобилей. Причины автоаварии не уточняются.

«На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не приводится. В ведомстве добавили, что движение по Кутузовскому проспекту в сторону области в настоящее время ограничено.

Одновременно с этой публикацией Mash выложил видео происходящего в настоящее время в районе автоаварии. На кадрах несколько столкнувшихся машин. На месте работают инспекторы ГАИ.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате ДТП погиб Олег Чурилов, руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ. 51-летнего мужчину сбил автомобиль рядом с домом № 36 на Ленинградском проспекте.