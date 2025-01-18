Машина скорой помощи три раза перевернулась в ДТП с легковушкой в Москве

В результате дорожно-транспортного происшествия в восточной части Москвы автомобиль скорой помощи совершил три переворота после столкновения с легковым автомобилем. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва» в субботу, 18 января.

Инцидент случился в месте, где пересекаются улицы Мартеновская и Федеративный проспект. Водитель легкового автомобиля не заметил автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с ним. В результате аварии есть пострадавшие, сообщают очевидцы.

«На пересечении Мартеновской и Федеративного столкнулись скорая и иномарка. Скорая ехала по Федеративному, а машина выезжала с Мартеновской и не заметила ее. В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», — пишет канал.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы города. Дорожное движение в районе аварии частично ограничено.

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